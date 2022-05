Patozi: PD me Berishën kryetar është solide në opozitë, por pa perspektivë për t’u bërë e madhe

21:27 05/05/2022

Ish-nënkryetari i Partisë Demokratike Astrit Patozi i sugjeron Sali Berishës që në pikën ku ndodhet aktualisht, të vazhdojë përpara garën e tij për në krye të partisë.

I ftuar në studion e emisionit Opinion në Tv Klan, Patozi u shpreh se Berisha nuk duhet të tërhiqet në këtë pikë.

“Tani që po flasim unë Sali Berishës i sugjeroj që të vazhdojë, ai duhet ta çojë deri në fund tani se nuk ka më kuptim tani që të kthehet. Ai nëse tërhiqet tani dhe e lë, ai kostum nuk i bie askujt tjetër dhe PD gremiset edhe më keq nëse tërhiqet tani”.

Por si do të jetë Partia Demokratike nëse do të ketë kryetar Sali Berishën? Patozi mendon se do të jetë më luftarake në opozitë, por nuk do të ketë perspektivë për të marrë pushtetin.

“Çfarë është Partia Demokratike me Sali Berishën kryetar? Për mua është një parti më e vogël, më e vjetër, më pa ide, por mund të jetë më luftarake dhe më solide në opozitë dhe pa asnjë perspektivë që të bëhet më e madhe. Është më solide sepse është më e mbledhur. Puna është që nuk zmadhohet dot. I dha shenjat në kuvend. Mungesa e 35 deputetëve është një alarm shumë i madh. Kjo është e vetmja parti që për 10 vjet ka ekzekutuar të gjithë elitën politike të vetën”, u shpreh Astrit Patozi. /tvklan.al