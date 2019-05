Patozi: Të vendosur për betejën e 30 Qershorit

Koordinatori i partisë më të re, Bindja Demokratike, Astrit Patozi ka dalë për herë të parë në një deklaratë për mediat ku tha se janë të vendosur për zgjedhjet e 30 Qershorit.

“Bindja Demokratike është e vendosur që në zgjedhjet e 30 Qershorit të bëjë betejën e saj frontale në të gjithë territorin e vendit ndaj duke u përballur me të gjithë kandidatët e Partisë Socialiste pa asnjë dallim. Në këtë sfidë do kërkojmë mbështetjen e çdo qytetari që refuzon këtë mazhorancë dhe mendon se Shqipëria po qeveriset keq e më keq. Bindja Demokratike ka objektivin e vet kryesor që në këto zgjedhje të përfaqësohet nga kandidatët e saj në çdo bashki të Shqipërisë. Nga ky rregull i përgjithshëm do të përjashtohen vetëm këto dy raste. Kandidatët e pavarur dhe ish kryetarët e bashkive të djathta”.

Patozi deklaroi se partia Bindja Demokratike, mbështet çdo kandidat që është regjistruar si kundërshtar i qeverisë.

“Ne shprehim vlerësimin tonë për çdo kandidat i pavarur që është regjistruar si kundërshtar i qeverisë, duke e konsideruar si aleatin tonë në këtë kauzë. Ne zotohemi se nuk do nxjerrim kandidatë për kryetar në Bashkitë ku ata janë regjistruar, por do i mbështesim ata pavarësisht raportit që mund të kenë me BD. Arsyeja është një dhe e vetme që votat e kundërshtare të qeverisë të mos çahen dhe që të arrijmë qëllimin tonë, fitoren nga çdo kandidat i PS-së.

Angazhohemi se do mbështesim dhe nuk rivalizojmë edhe kandidatë të mundshëm nga radhët e kryetarëve të bashkive të djathta që mund të vendosin të përballen me përfaqësuesit e qeverisë do i konsiderojmë si përfaqësuesit tanë sepse mendojmë që vetëm bashkimi i çdo force mund të sjellë rezultat fitues përballë kandidatëve të PS-së”, u shpreh Patozi./tvklan.al