Patushi: Nuk janë menaxhuar mirë futbollistët

16:07 27/02/2023

“Titulli kampion do të vendoset në fund të kampionatit”

Rivaliteti ka qënë gjithnnjë i pranishëm mes skuadrave me emër të madh të futbollist shqiptar por këtë sezon është menaxhimi jo i mirë i futbollistëve që ka sjellë edhe luhatje në rezultate javë pas jave.

Kështu e shpjegon ish-futbollisti Saimir Patushi ngjeshjen e skuadrave në kryesimin e renditjes.

“Nga ana financiare janë mirëorganizuar klubet, por është keqmenaxhuar te grupi i lojtarëve dhe besoj këto janë largime të shumta dhe afrime me pikatore. Kjo i bën dëm futbollit, i bën dëm kësaj konkurrence dhe le të themi janë baraz ai që do të dalë kampion dhe ai që do të bjerë nga kategoria.”

Sipas Patushit, tifozëria do të mbetet në ankth deri në ndeshjen e fundit të kampionatit për të kuptuar se cila skuadër do të jetë kampione. Madje edhe derbi që do të vijë të hënën e ardhshme nuk do të jetë përcaktues.

“Vetë këta që duan të dalin kampion, duhet të rikthehen te fitorja, vijnë pas humbjes të dy ekipet. Unë nuk besoj se do të jetë një 90-minutësh që do të vejë dorën te titulli kampion, do të jetë një 90-minutësh i zakonshëm. Spektakli mbetet vetëm në tribuna.”

Nga Tirana e vendit të parë deri tek Laçi i vendit të shtatë, skuadrat kanë 10 pikë diferencë teksa deri në fund të sezonit janë edhe 39 pikë në lojë.

Tv Klan