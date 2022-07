Paulo Dybala prezantohet te Roma

Shpërndaje







23:36 27/07/2022

Kryeqyteti zbukurohet me ngjyrat verdhekuq, mijëra tifozë përshëndesin argjentinasin

Në një ceremoni spektakolare përpara mijëra tifozëve, Paulo Dybala është prezantuar si lojtari më i ri i Romës. Edhe pse ka zbritur edhe në fushën e lojës, ku ka arritur të shënojë gol në testet miqësore, argjentinasi u prit si hero nga tifozët verdhekuq. Objektet kult të kryeqytetit italian u ngjyrosën me imazhin e Dybalas, i konsideruar si goditja më e rëndësishme e Romës në vitet e fundit.

Dybala nënshkroi një kontratë trevjeçare me vlerë gjashtë milionë Euro me skuadrën kryeqytetase, pas largimit nga Juventusi si futbollist i lirë. 28-vjeçari fitoi pesë tituj të Seria A dhe katër trofe të Kupës së Italisë me Juventusin pasi iu bashkua atyre nga Palermo në vitin 2015, duke shënuar 115 gola në 293 paraqitje në të gjitha garat.

Dybala u bë nënshkrimi i katërt i Romës në merkaton e kësaj vere, pas mesfushorit, Nemanja Matiç, portierit Svilar dhe mbrojtësit Çelik. Nën drejtimin e Zhose Murinjos dhe me prezencën e Dybala në skuadër, verdhekuqtë duan që të fitojnë trofe të rëndësishëm, pas atij në Conference League.

Klan News