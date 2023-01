Pavarësisht armëpushimit rus, sirenat e sulmeve ajrore bien në Ukrainë

15:01 06/01/2023

Gjermania do t’i dërgojë Ukrainës dhjetëra autoblinda në pranverë

Alarmet për sulme ajrore janë lëshuar në të gjithë Ukrainën. Sirenat u raportuan vetëm disa orë pasi Rusia shpalli një armëpushim të përkohshëm përgjatë vijës së frontit në Ukrainë për të shënuar Krishtlindjet Ortodokse.

Këshilltari i presidentit Volodimir Zelensi , Mykhailo Podolyak e ka hedhur poshtë armëpushimin e Rusisë duke e quajtur atë një mashtrim.

Një punonjës shpëtimi u vra dhe katër të tjerë u plagosën pasi forcat ruse bombarduan qytetin Kherson , në jug të Ukrainës. Predhat ruse goditën gjithashtu qytetin Kramatorsk në rajonin e Donetskut. Kryetari i bashkisë së qytetit paralajmëroi se qyteti është nën bombardime dhe u kërkoi banorëve të qëndrojnë në strehimore.

Zëvendëskryeministrja e Ukrainës, Iryna Vereshchuk, ka paralajmëruar banorët në territoret e pushtuara që të mos marrin pjesë në shërbimet e kishës për Krishtlindjet Ortodokse.Armëpushimi i shpallur nga Kremlini në Ukrainë është parë me skeptcizëm nga disa qeveri perëndimore përfshirë qeverinë amerikane e cila e ka quajtur armëpushimin si pretekst të Rusisë për t’u rigrupuar, pas pengesave që ka pësuar në fushëbetejë gjatë javëve të fundit.

Sakaq,ndihma e aleatëve perëndimorë për Kievin shtohet. Gjermania do ta furnizojë Ukrainën me rreth 40 autoblinda për këmbësorinë ndërsa Shtetet e Bashkuara të Amerikës do të furnizojnë Ukrainën me makina të blinduara Bradleys.

