PD, 1 vit betejë në dy fronte

10:40 04/01/2023

“Lufta” e 12 muajve brenda PD dhe aksionet kundër qeverisë

2022, një vit i cili tronditi themelet e Partisë Demokratike. Beteja për fronin e PD nisi më 8 Janar.

Demokratët e thirrur nga Sali Berisha për të marrë selinë blu pas referendumeve të kryera për shkarkimin e Lulzim Bashës nga drejtimi i selisë blu.

Në të njëjtën kohë, Basha mblodhi deputetët dhe anëtarët e tjerë të strukturave brenda selisë.

I paralajmëruar për protestën, Basha vendosi që mënyra më e mirë për t’u mbrojtur nga zemërimi i demokratëve ishte blindimi i dyerve.

Masa këto që provokuan demokratët të cilët nisën tentativën e tyre për t’u futur në seli.

Pas dy orësh protestë, ajo çka mbeti pas ishte shkatërrimi i selisë.

Mes akuzave të ndërsjellta Berisha-Basha, PD shkoi drejt zgjedhjeve të pjesshme të 6 Marsit në bashkitë e vendit, të cilat thelluan edhe më tej debatet në selinë blu.

Berisha duke përdorur logon e aletaëve shkoi në zgjedhje me kandidatët që dolën nga primaret, ndërsa Basha vendosi kandidatët e tij.

Formulë kjo që e çoi PD drejt humbjes, pasi nga 6 bashki PD fitoi në Shkodër me kandidatin e dalë nga primaret, Bardh Spahia.

Kjo humbje ishte arsyeja e radhës që demorkatët të kërkonin largimin e Bashës nga drejtimi i PD.

Zemërimi i tyre u shtua edhe më shumë edhe pas deklaratës së Bashës.

Pas 15 ditësh nga humbja e radhës në zgjedhje, Basha vendos të largohet nga drejtimi i PD.

Ai ia delegoi kompetencat e tij Enkelejd Alibeaj, i cili në ngjarjet e mëvonshme do të ketë rolë të rëndësishëm.

Pas largimit të Bashës, Berisha nisi përpjekjet për bashkimin e PD, duke thënë se çdo vendim i Bashës është nul.

Në mbledhjen e parë të grupit parlamentar të përbashkët, Alibeaj i emëruar nga ish-kryetari edhe si kryetar grupi, ndoqi rrugën që nisi Basha, duke thënë se Berisha dhe disa prej deputetëve janë të përjashtuar.

Tashmë në PD nis një tjetër betejë. Berisha vendos që më 30 Prill të zhvillojë mbledhjen e Kuvendit Kombëtar, ku u miratuan ndryshime të rëndësishme në riorganizimin e partisë.

Më 22 Maj demokratët zgjodhën me votë Sali Berishën si kryetar të PD.

Me ardhjen zyrtarisht në krye të PD, menjëherë Berisha nisi riorganizimin rrënjësor të partisë në të gjitha strutkturat e saj.

Pak muaj më vonë, PD beri dhe një tjetër përpjekje për bashkim për të shkuar të bashkuar në zgjedhjet lokale të 14 Majit. Por, të deleguarit si negociator, Gazment Bardhi dhe Edi Ploka, dështuan të gjenin gjuhën e përbashkët.

Palët akuzuan njëri-tjetrin si shkaktarë të këtij dështimi.

Ndërkohë, Alibeaj bëri të ditur se në zgjedhjet lokale do të shkojë me kandidatët e tij.

Nga ana tjetër, Berisha udhëzoi që kandidatët e PD për zgjedhjet lokale të dalin nga vota e anëtarësisë dhe simpatizantët.

Zgjedhja e kandidatëve të PD për 14 Majin u finalizua me mbajtjen e primareve më 4 Dhjetor.

Si pjesë e aksionit politik Partia Demokratike gjatë vitit 2022 zhvilloi disa protesta paqësore kundër qeverisë, më 7 Korrik dhe 12 Nëntor, por protesta e cila do të ngelet gjatë në mendjen e demokratëve është ajo e 6 Dhjetorit.

PD mbajti një protestë pikërisht ditën kur në Tiranë mbahej samitit i BE me Ballkanin Perëndimor. Përgjatë rrugës nga selia te bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, një 31-vjeçar i identifikuar si Gerti Shehu goditi me grusht kryedemokratin, ngjarje e cila nuk ishte regjistruar në 32 vite demokraci.

Menjëherë Berisha akuzoi qeverinë për sulm ndaj tij.

Por, mazhoranca e mohoi një gjë të tillë, ndërsa shprehu solidaritet për kryedemokratin.

Partia Demokratike po shkon e ndarë drejt zgjedhjeve vendore të 14 Majit, që mbeten testi më i rëndësishëm për të dhe kryetarin Berisha.

