PD: Alqi Bllako duhet të ishte dënuar me burg për 9 vepra penale

15:03 11/10/2022

Belind Këlliç: Bllako u lirua nga burgu pasi qeveria nderhyri ne sistemin e drejtesise

Partia Demorkatike akuzon qeverinë se ka ndikuar për të liruar nga burgu ish-deputetin e PS, Alqi Bllako. Deputeti Belind Këlliçi thotë se ish-deputeti duhet të ishte dënuar të paktën me 20 vite burg, pasi sipas tij, ndaj Bllakos rëndojnë 9 vepra penale që lidhen me inceneratorët.

“Këto janë 9 veprat penale të Alqi Bllakos, si 9 plagë të Gjergj Elez Alisë, për të cilat Edi Rama do të gjejë ndonjë “motër” në gjykatë që t’ia lajë. Nëse do të gjindej fajtor nga gjykata do të duhej që, minimalisht, të dënohej me 20 vjet burg”,ka thënë Këlliç.

Deputeti demokrat paralajmëron arrestime të tjera për çështjen e incenratorëve.

“Tymi i ka dalë edhe skemës së Edi Ramës, që sipas informacioneve tona po përgatit arrestime të reja. Një karrem për publikun, duke kapur peshq të vegjël për të lënë pa ndëshkuar peshkaqenët e vërtetë të kësaj mega vjedhje të taksave të qytetarëve shqiptarë”, ka thënë Këlliç.

Këlliçi thotë se PD do të vijojë denoncimet për çështjen e inceneratorëve dhe aferave ku është e përfshirë qeveria.

