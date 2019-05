Partia Demokratike reagoi kundër projektit të Ministrisë se Infrastrukturës për ta bërë me pagesë autostradën Tiranë – Durrës pas zgjerimit të saj.

Selia Blu tha se kryeministri Rama dhe Ministrja e Infrastrukturës dhe Energjisë, Belinda Balluku po kërkojnë të grabisin qindra miliona euro nga ky koncesion.

Ajo e quajti koncesionin si korruptiv me fitues të paracaktuar dhe tha se me ardhjen në pushtet do ta anulojë atë.

Tv Klan