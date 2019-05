PD dënon deklaratat e MB: Sajesa të neveritshme!

Partia Demokratike me anë të Sekretarit të Përgjithshëm, Gazmend Bardhi, ka dënuar ashpër deklaratat e Ministrisë së Brendshme, duke i quajtur “sajesa të neveritshme që nxisin dhunën”.

“Partia Demokratike dënon me ashpërsi deklaratën e MB, si një deklaratë që nxit dhunën dhe nuk i shërben stabilitetit në vend. Qeveria që qëndron në pushtet me votat e blera nga krimi i organizuar, dezinformoi dhe mashtroi opinionin publik për qëllimin e protestës së opozitës. Dhuna, nuk është dhe nuk do të jetë kurrë qëllimi dhe as mjeti i PD. Deklaratat e MB se PD ka prodhuar dhe ka shpërndarë bomba molotov për protestën e sotme, janë një sajesë e neveritshme që synon përplasje, konflikt dhe frikë tek qytetarët.”

Bardhi sqaroi se PD ka thirrur sot një marshim protestë të të gjithë qytetarëve kundër dhunës, për Shqipërinë si gjithë Europa. “Sigurojmë qytetarët se PD është e angazhuar vetëm për protestë paqësore, refuzon dhunën dhe bashkëpunimin me krimin e organizuar për të ardhur në pushtet.”

Bardhi i bën thirrje prokurorisë që të zbulojë autorët e mbishkrimeve në banesën e Ambasadorit të OSBE.

"Është e dënueshme çdo përpjekje propagandistike e qeverisë për të kundërvënë PD me partnerët tanë si në rastet e mbishkrimeve në banesën e Ambasadorit të OSBE. Ne i kërkojmë prokurorisë të zbulojë autorët dhe t'i verë ato përpara përgjegjësisë."