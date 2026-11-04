Partia Demokratike ka paralajmëruar dërgimin në Gjykatën Kushtetuese te aktit normativ për tubimet, i cili parashikon kufizime dhe masa administrative nga 5000 deri në 500 000 lekë për bllokim të qarkullimit, fshehje të identitetit apo mosbindje ndaj urdherit per shpërndarje.
Sipas kryetares së Komisionit për të drejtat e Informimit, Jorida Tabaku, ky akt cënon të drejtat dhe liritë e qytetarëve për të marrë pjesë në protesta.
“Qeveria ka miratuar një akt normativ që është antikushtetues dhe po them se PD do ta çojë në Gjykatën Kushtetuese. Ndërkohë qytetarët kanë filluar të ndalohen rrugëve, të merren peng nëpër rrugët e Tiranës me makina jo policie, pa policë të identifikuar. Qytetarët kanë filluar të gjobiten. Në çfarë vendi jemi ne ku pjesëmarja në protestë vjen me gjobë. Nuk di nëse ka një vend normal, ku të marrësh pjesë në protestë, të dënohesh me gjobë”, tha Tabaku.
Akuzave të Tabakut iu përgjigj nënkryetarja Iris Luarasi e cila deklaroi se është partia Demokratike ajo që nuk ka dënuar dhunën ndaj policisë dhe përdorimin e të miturve në protesta.
“Nga PD nuk kemi parë një prononcim serioz për dhunën ndaj policisë. Kemi parë nga mazhoranca njerëz që kanë dënuar dhunën jo proporcionale që mund të ketë ndodhur të rinjve dhe të miturve. S’kam dëgjuar të flitet për përdorimin e të miturve në protesta. Sepse ai nuk është vendi ku ata duhet të jenë. Këto janë disa nga gjërat që duhet të themi. Huliganët i kemi parë, se aty fshihen ata që gjëmohen nga polici”, tha Luarasi.
Tabaku kritikoi edhe mungesën e Ministrit të Drejtësisë Toni Gogu në Komisionin për të Drejtat e Njeriut, pasi sipas saj, ai duhet të paraqitej për të dhënë sqarime edhe për deklaratat e kryebashkiakut Erjon Veliaj, pas takimit me të.
“Të shkojë Ministri i Drejtësisë të kërcënojë dhe mos të kemi informacion. Për mua është kambanë alarmi. Sot është momenti të kemi transparencë. Kur kjo i ndodh Veliajt, ca i bëni ju kundërshtarit dhe qytetarit të thjeshtë”, tha Tabaku.
“Ministri i ka dhënë shpjegimet e veta. Se di pse duhet të vijë këtu për të bërë atë politikën ditore”, tha deputeti i PS, Ramion Kurti.
Pas debateve, opozita u largua nga komisioni ndërsa mazhoranca shqyrtoi dhe miratoi e vetme në parim projektbuxhetin e vitit 2027.
/tvklan.al