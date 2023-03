PD dorëzon në KQZ kërkesën për regjistrim në zgjedhje

23:15 05/03/2023

Berisha: Rama, armik i PD dhe pluralizmit politik

Pavarësisht vendimit të Gjykatës së Apelit për ta rikthyer edhe një herë në Shkallë të Parë çështjen e vulës, Partia Demokratike e drejtuar nga Sali Berisha ka depozituar kërkesën për regjistrimin në zgjedhjet e ardhshme vendore.

Por pavarësisht këtij akti formal, vlefshmëria e të cilit do të përcaktohet nga KQZ, kandidatët demokratë të dalë nga procesi i Primareve, ashtu si edhe në zgjedhjet e pjesëshme vendore të vitit të shkuar, edhe për zgjedhjet e 14 Majit do të regjistrohen si përfaqësues të koalicionit opozitar.

Vendimin e bëri të ditur Edi Paloka pas mbledhjes së jashtëzakonëshme të Këshillit Kombëtar.

“Pika e dytë ishte se si do të hyhet në këto zgjedhje. Pati dhe ide tek-tuk për të patur një lloj kombinimi të dy variuanteve, koalicion dhe diku ndonjë kandidat i pavarur. Këshilli mori vendim që do të hyhet me koalicion. Kjo parti do të hyjë në zgjedhje për t’i fituar zgjedhjet e 14 Majit”.

Për kreun e opozitës, Sali Berisha nuk ka asnjë dyshim se pas vendimin të Gjykatës së Apelit për të kthyer çështjen e vulës së PD-së në Shkallë të Parë, qëndron Edi Rama.

“Edi Rama u përpoq që të mos hyjmë në zgjedhje, që t’i bojkotojmë, por ne nuk bojkotojmë as zgjedhjet as Shqipërinë. Ne do t’i qëndrojmë me gjithë forcën tonë interesit kombëtar, vlerave demokratike”.

Ramën e shpalli armik, jo vetëm të demokratëve, por edhe votës së lirë dhe pluralizmit politik.

“Jemi këtu për t’i thënë Edi Ramës se jo sot, por prej shumë kohësh, ne të kemi shpallur armik të PD-së dhe votës së lirë. Ti je një armik i Amerikës”.

I ashpër u tregua edhe me dyshen Basha-Alibeaj, të cilët tha se edhe një herë i shërbyen Edi Ramës për të goditur Partinë Dmokratike.

“Edi Rama u shërbye nga dy pengje të cilët luajtën rolin më të ulët. Këta dy persona nuk mund te kenë me lidhje me PD-ne. Këta janë histori turpi. Partia Demokratike ndahet në mënyrën më përfundimtar. Sot ka vetëm nje pd dhe ajo eshte partia e anëtarësisë saj. Ajo eshte e pamposhtur. Gabojne shume rende ata qe mendojnë se me vendime antikushtetuese do mposhtin kete force politike”.

Krahas zgjedhjeve ai tha se opozita që drejtohet prej tij do t’i qëndrojë përballë Kryeministrit Rama edhe me protesta.

