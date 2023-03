PD e Alibeajt do konkurrojë vetëm në 16 bashki

15:53 27/03/2023

Përfundon në mesnatë afati i dorëzimit të emrave në KQZ

Partia Demokratike me kryetar të komanduar, Enkelejd Alibeajn do të hyjë në zgjedhjet e 14 Majit me kandidatë për kryetar bashkie vetëm në disa bashki.

Pas një mbledhje kryesie që zgjati deri pas mesnate, kryesia e kësaj force politike vendosi të shkojë me kandidatët e saj për kryetar bashki në vetëm 16 prej tyre, përfshi këtu edhe Tiranën, ku pritet të konkurrojë me Roland Bejkon.

Burime nga ky grupim bëjnë të ditur se për disa bashki të tjera vijojnë diskutimet, por mundësitë për të dalë me kandidatë janë të pakta.

Ndërkohë që ashtu siç kishte kërkuar një pjesë e kryesisë, kjo forcë politike do ketë kandidatët e vetë për këshillat bashkiak.

Afati për dorëzimin e kandidatëve për kryetarë bashkie dhe anëtarë të këshillave bashkiakë përfundon sot në mesnatë.

