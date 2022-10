“PD e bashkuar?”, Salianji: Nuk jam kontaktuar nga njeri, s’ka negociata

18:42 07/10/2022

Në një intervistë për Klan News përballë gazetares Anjola Hamzaj, deputeti i Partisë Demokratike Ervin Salianji ka folur më shumë për situatën brenda kësaj force poltike.

Deputeti i PD-së Salianji është shprehur se “PD në të kaluarën ka bërë gabime të pafalshme”, ku ka veçuar mosmarrjen pjesë në reformën territoriale, në atë në drejtësi, që la mandatet si dhe zgjedhjet lokale.

Ervin Salianji: PD në të kaluarën ka bërë gabime të pafalshme të cilat në kohë i kam kundërshtuar. PD në të kaluarën nuk ka marrë pjesë në reformën territoriale, nuk ka marrë pjesë në reformën në drejtësi, la mandatet, la zgjedhjet lokale.

I pyetur për mundësitë e bashkimit të PD-së në zgjedhjet vendore që do të mbahen vitin tjetër, Salianji ka thënë se nuk është kontaktuar nga asnjeri teksa ka shtuar se në PD në këtë situatë që është krijuar nuk ka negociata.

Ervin Salianji: Dua të ju them një gjë për të qenë më i qartë për publikun. Nuk jam kontaktuar nga njeri, nuk ka për të pyetur as informalisht, as formalisht. Nuk ka negociata. Negociata që dikush flet në një ekran dhe dikush tjetër në një ekran tjetër, jo nuk ka një përpjekje reale.

Ish-Krytetari i Partisë, Basha kërkon të ketë një parti të vogël të vetën se me sa për qind nuk e konceptoj. Unë shoh se nuk ka një opozitë të dukshme. Ka pengesa në raport me opozitën. Përgjegjës për të gjithë situatën janë ato që kanë marrë përsipër të drejtojnë pjesët.

Deputeti Salianji ka thënë se duhet që PD të gjejë një mundësi si të bashkohet teksa ka shtuar se nuk e ka luksin që të shmangë asnjë aktor të rëndësishëm politik.

Ervin Salianji: Duhet që PD dhe opozita të gjejë mundësi si të bashkohet. PD nuk e ka luksin që të shmangë asnjë aktor të rëndësishëm. Personalisht se kush ka më shumë mbështetje në PD, është një betejë në të cilën as nuk hyj që as nuk i vlen shoqërisë dhe as opozitës.

Duhen lënë mënjanë dhe interesa të vogla personale, duhet që gjithsecili prej nesh të vendosë arsyen përpara dhe jo egon. Nuk ulen deputetët e PD me njëri-tjetrin. Ne nuk jemi armiq, rrimë me njëri-tjetrin nëpër kafe.

Salianji ka thënë se ka kërkuar që të gjithë deputetët e Partisë Demokratike të ulen së bashku dhe të bëjnë një mbledhje teksa ka shtuar se për aq sa të ketë mundësi, do të bëjë përpjekje që PD të ketë kandidat që përfaqëson më së miri interesat e qytetarëve.

Ervin Salianji: Unë kam bërë përpjekje. Kam kërkuar që të jenë të gjithë deputetët e PD. Kam kërkuar që të bëjmë mbledhje të përbashkët. Për sa kam mundësi, do të bëj përpjekje që PD të ketë 1 kandidat që përfaqëson më mirë interesat e qytetarëve. Nuk mund të ketë imponime. Duhet të ketë një proces të gjithëpranuar, duhet që të prodhosh sinergjinë e duhur si të vijnë./tvklan.al