PD kallëzim në SPAK për aplikacionin “Aktivisti”

14:45 24/03/2023

Partia Demokratike do të kallëzojë në SPAK aplikacionin “Aktivisti”. Oerd Bylykbashi u shpreh këtë të premte se Prokuroria e Posaçme nuk pranoi që ta merrte kallëzimin në mënyrë të drejtpërdrejtë, por tha se do ta depozitojnë atë me postë. Sipas Bylykbashit është detyrë e SPAK që të vërë para përgjegjësisë ata që cenojnë zgjedhjet.

“Nëpërmjet këtij aplikacioni të përdorur nga qeveria dhe administrata, nga drejtuesit e ministrive apo institucioneve të tjera kjo është detyra e SPAK, të vërë para përgjegjësisë të gjithë ata, jo vetëm për t’i ndëshkuar, por edhe për të dhënë një mesazh të qartë që zgjedhjet mbrohen dhe jo më kot legjislatori ka vënë rregulla kaq të ashpra për cënimin e të drejtave të zgjedhësve”, tha Bylykbashi.

Ndërkohë kryeministri Rama në një intervistë për Blendi Fevziun në Opinion më 16 Shkurt ka thënë se në këtë aplikacion mund të regjistrohet kush të dojë dhe nuk është një platformë që i imponohet asnjë njeriu.

Partia Demokratike akuzon selinë rozë se me anë të këtij aplikacioni po shantazhohen punonjësit e administratës se pse nuk janë aktivë në rrjetet sociale të kryeministrit dhe ministrave./tvklan.al