PD, kallëzim në SPAK për teatrin e ri

15:39 21/12/2022

Berisha: Shkelën kushtetutën. Veliaj po nxit përplasje me qytetarët

Për kreun e demokratëve, ndërtimi i Teatrit të ri Kombëtar është provë e sjelljes së qeverisë si një bandë në pushtet. Nga mbledhja e grupit parlamentar, Sali Berisha paralajmëroi Kryebashkiakun Veliaj dhe ndërtuesin e godinës së teatrit.

Sali Berisha: Ky është vendi i vetëm në botë ku vendimi i Gjykatës Kushtetueses rrëzohet me vendim të qeverisë. Paralajmëroj Erion Veliajn se me këtë akt ai po nxit me të gjithë forcën, përplasjen me qytetarët. Ai është një kukull e Edi Ramës, por do e paguajë vetë këtë akt. Paralajmëroj ndërtuesin që të mos bëhet mashë e vendimit anti-kushtetueses të qeverisë dhe të Erion Veliajt.

Por demokratët shkuan edhe më tej duke ndërmarrë hapin ligjor të radhës.

Luçiano Boçi: Më e pakta do të ishte që SPAK të vepronte, por nëse jo, atëherë na bie si detyrë ne që të depozitojmë kallëzim në SPAK për këtë veprim të Ramës dhe Veliajt.

Pak orë përpara se Kuvendi të votojë anëtarin e Gjykatës Kushtetuese, Berisha kërkoi nga deputetët të rrëzojnë me votë kandidaturën e Ardian Dvoranit, duke e cilësuar atë simbol të korrupsionit në vend.

Sali Berisha: Asnjë votë nuk mund të marrë, thuhet se një marrëveshje ishte realizuar, por unë ftoj çdo deputet të mos bëjnë gabimin e tmerrshëm të votojnë këtë person. Ky e ka vendin në burg dhe askund tjetër.

Urdhri i Berishës ndaj të tijëve ishte i prerë: Për dezinformimet që janë dërguar në Departamentin Amerikan të Shtetit lidhur me Dvoranin, duhet të njoftohen institucionet më të larta të Shteteve të Bashkuara.

Sakaq, Partia Demokratike ka depozituar në kuvend kërkesën për ngritjen e një Komisioni Hetimor për udhëtimet me çarter të Kryeministrit Rama.

