PD kërkoi çregjistrimin nga gara elektorale të kryebashkiakut të Mallakastrës, KAS nuk e shqyrton kërkesën

20:35 10/04/2023

Komisioni i Ankimimit dhe Sanksioneve (KAS) nuk e ka marrë nën shqyrtimin kërkesën nga ana e Partisë Demokratike për çregjistrimin nga gara elektorale të kandidatit të PS-së Qerim Ismailaj.

Sipas burimeve të Klan News, PD e Alibeajt kërkoi çregjistrimin e Ismailajt me argumentin se ky i fundit është i dënuar për falsifikim dokumentesh.

“Komisioni i Ankimimeve dhe Sanksioneve shqyrtoi elementët e formës dhe të përmbajtjes së kërkesës ankimore nr. 48, datë 07.04.2023, me ankues Partia Demokratike e Shqipërisë, me objekt “Shfuqizimi pjesërisht i vendimit nr. 300, datë 05.04.2023 të Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve “Verifikimi i deklarimeve në formularët e vetëdeklarimit të kandidatëve për kryetar bashkie për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 14 maj 2023”. Ndalimin e kandidimit të kandidatit për kryetar bashkie të Mallakastrës, shtetasit Qerim Ismailaj, të propozuar nga Partia Socialiste e Shqipërisë”. Në përfundim të shqyrtimit paraprak, KAS me shumicë votash vendosi moskalimin për shqyrtim të kërkesës ankimore”, thuhet në njoftimin zyrtar të KAS.

Kujtojmë se më 2 Shkurt të këtij viti, kryebashkiaku i Mallakastrës është shpallur fajtor për veprën penale “Falsifikimi i vulave, i stampave ose i formularëve”. Pas disa procedurave nga ana e gjykatës, në përfundim u vendos që dënimi me 4 muaj burg t’i konvertohej Ismailajt në 40 orë pune për interes publik. Nga ana tjetër SPAK kërkoi që kryebashkiaku i Mallakstrës të dënohej me 1 vit heqje lirie.

Ai ka deklaruar më herët se do të apelojë vendimin pasi është i pafajshëm dhe se nuk do të japë dorëheqjen në Kuvend.

Për Ismailajn, Partia Demokratike pretendon se nga evidenca e shërbimit të oficerit të policisë në 30 Janar të 1999, ai ishte thirrur sipas ligjit për t’u paraqitur në gjykatën e Kios në Greqi, për veprën penale të përleshjes, ku ka marrë dijeni për akuzën.

Rezultatet e verifikimit nga dekriminalizimi, Prokuroria e Përgjithshme ia dërgoi gjetjet KQZ më 2 Korrik 2021, e cila vendosi ta lërë në detyrë Qerim Ismailajn me argumentin se dënimi penal dhënë në Greqi në Shqipëri është dënim vetëm me gjobë./tvklan.al