PD kërkon interpelancë urgjente me Ramën

19:33 17/07/2023

Bardhi: Kryeministri të japë llogari para qytetarëve për aferën e inceneratorëve dhe Arben Ahmetajn

PD zyrtare i kërkon Kuvendit një interpelancë urgjente me kryeministrin Edi Rama lidhur me çështjen e inceneratorëve dhe akuzave të ngritura nga SPAK ndaj ish-zëvendëskryeministrit Arben Ahmetaj.

Në përfundim të mbledhjes së grupit parlamentar, Bardhi theksoi se qeveria duhet të sqarojë dhe pagesat që kryen për tre inceneratorët.

“Urgjente, kryeministri së pari të japë llogari për procedurat e paligjshme për tre koncensionet atë të Elbasanit, Fierit dhe Tiranës dhe së dyti të informojë opinionin publik se si me buxhetin e shtetit po financohet arratia e tre mafiozëve të inceneratorëve. Edhe pse janë shpallur në kërkim ndërkombëtarë ata vijojnë të marrin pagesa nga buxheti i shtetit.”

Akuzoi Ramën si koka e aferës së inceneratorëve.

“Pagesat që bëhen sot nga buxheti i shtetit janë pagesa që mund të ndalen vetëm më urdhër të Edi Ramës dhe është ai që ka fuqinë për të vënë në lëvizje gjithë mekanizmin shtetëror në raport me këtë aferë.”

Bardhi mbështeti dhe deputetët e PD së Berishës për kërkesën e mocionit me debat ne Kuvend për çeshtjen e inceneratorëve.

“Gjej rastin ti kërkoj kryetares së Kuvendit thirrjen me urgjencë të konferencës së kryetarëve për të diskutuar kërkesën e kolegëve të opozitës për mocion me debat lidhur me aferën e inceneratorëve.”

Krahas çështjes së inceneratorëve, Bardhi u ndal dhe te legalizimi i i kanabisit për qëllime mjekësore, duke thënë se është një kërkesë e grupeve kriminale dhe jo e qytetarëve.

