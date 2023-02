PD kërkon komision hetimor për “McGonigal”

14:28 03/02/2023

Deputetët demokratë bashkojne firmat dhe dorëzojnë kerkesën në Kuvend

Deputetët e PD-së, kanë dorëzuar zyrtarisht në kryesinë e Kuvendit, kërkesën për ngritjen e komisionit hetimor për lidhjet e kryeministrit Edi Rama me ish-zyrtarin e arrestuar të FBI-së McGonigal.

Luçiano Boçi: Ky komision i yni do i marrë të gjitha detajet dhe do të kërkojë nga kryeministri të gjitha takimet dhe pjesët e duhura për të zbardhur të gjithë skandalin

Boci shprehet i bindur se kryeministri Rama do të dëshmojë në komisionin hetimor që synohet të ngrihet.

Luçiano Boçi: Do vijë në Komision Hetimor si çeço dhe do të përgjigjet para këtij komisioni.

Bashkimi i firmave të demokratëve për të ngritur këtë komision, përcjell një mesazh.

Por si do veprojnë demokratët në rast se nuk do të miuratohet ngritja e këtij komisioni?

Luçiano Boçi: Do ta çojmë në Kushtetuese.

Me firmën e 42 deputetëve, opozita kërkon ngritjen e një komision hetimor që do të verifikojë kontaktet dhe marrëdhëniet e kryeministrit Edi Rama me ish agjentin special të FBI-së, Charles McGonigal.

