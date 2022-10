PD: Komision Hetimor për “Charter-in” e Ramës

16:08 31/10/2022

“Të heqim parashkrimin për kryeministrat e zyrtarët e lartë”

Partia Demokratike bëri publike sot dy nisma parlamentare përpara deputetëve të saj. E para është kërkesa për ngritjen e një Komisioni Hetimor Parlamentar për udhëtimet e kryeministrit Edi Rama me avion Charter.

“Me këtë kërkesë do të kërkoj mbështetjen jo vetëm të deputetëve që janë këtu, por të të gjithë deputetëve. Dhe çdo tentativë për ta penguar këtë komision do të konsiderohet si tentativë për të fshehur të vërtetën para shqiptarëve”.

Nisma e dytë është ajo për heqjen e parashkrimit të veprave penale të korrupsionit për kryeministrin, zëvendëskryeministrin, ministrat, kryetarët e Kuvendit dhe kryetarin e Bashkisë së kryeqytetit.

“Ky ligj, mendoj unë, në kushtet e Shqipërisë kur vetë KLSH ka vërtetuar abuzimin nga kjo qeveri me të paktën me 8.2 miliardë euro, vjedhje e shpërdorime. Qeverisja është edhe më e korruptuar se diktatura komuniste e Vietnamit. Mungesa e këtij neni për njerëz të papërgjegjshëm si puna e Ramës, Agaçit, Ahmetajt, Erion Velisë, ja mbathin dhe kthehen pasi kalon afati”.

Më herët, në një konferencë për shtyp, kryetari i Partisë Demokratike kërkoi dorëheqjen e kryeministrit.

“Jam sot këtu për të kërkuar dorëheqjen dhe largimin përfundimtar nga çdo funksion të Edi Ramës, i cili me aktet e tij antiligjore, antikushtetuese, është sot simboli më i nxirë i pushtetarit abuziv që nuk njeh normë, standard moral, ligjor apo kushtetues kur vjen puna për pasurimin e tij”.

Berisha renditi si skandale të mëdha inceneratorët, udhëtimet me Charter, portin e Durrësit apo projektin e Butrintit.

“Është sot kryeministri i vetëm në Europë dhe në botë, që krijon sipërmarrje personale me 420 milionë euro të grabitura taksapaguesve shqiptarë sipas kontratave që ka firmosur në kundërshtim me ligjet e vendit për djegësat. Është i vetmi kryeministër në Europë dhe botë që ka realizuar me çarter 137 udhëtime. 22 milionë euro udhëtime janë një abuzim i çmendur, i frenuar, janë më shumë se ka shpenzuar Byroja Politike e diktaturës në 20 vite. Të japë dorëheqjen dhe të paraqitet para drejtësisë për të gjitha këto, por edhe për aferën e madhe të Butrintit. Ai shpartalloi parkun e Butrintit vetëm e vetëm për interesat e veta dhe të oligarkëve të tij”.

Shqetësim për kreun e PD-së është edhe situata e rendit në Shqipëri, ndërsa ai e quajti kryeministrin edhe armik të egër të votës së lirë.

