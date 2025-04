Partia Demokratike ka nënshkruar një kontratë lobimi me një vlerë prej 6 milionë Dollarë për dy vjet me një kompani në Uashington DC. Kjo kontratë është firmosur më 4 Prill nga sekretari i përgjithshëm i PD-së, Flamur Noka.

Partia Demokratike sqaroi në një njoftim për mediat se, është Komuniteti shqiptaro-amerikan që përmes fondacionit “Make Albania Great Again” ka kontraktuar kompaninë “Continental” për të ndihmuar në konsolidimin e marrëdhënieve miqësore të Partisë Demokratike si forca me e madhe opozitare me Kongresin dhe Qeverinë e SHBA. Synimi i bashkëatdhetarëve tanë në SHBA, thuhet në sqarimin zyrtar të PD-së, është bashkëpunimi i PD me aleatin kryesor të Shqipërisë për të rivendosur demokracinë funksionale dhe shtetin e të drejtës në Shqipëri.

Sipas PD, Kompania “Continental” drejtohet nga Ambasadori Carlos Trujillo i cili njihet gjithashtu dhe si avokat i Presidentit Trump dhe si antikomunist i palëkundur në qëndrimet e tij!

Po ashtu PD sqaron se, “kontributi financiar për realizimin e këtij qëllimi është marrë përsiper 100% nga patriotë shqiptarë që jetojnë dhe punojne prej dekadash në SHBA si dhe demokratë të tjerë të larguar nga Shqipëria këto 10 vite për shkak të regjimit të Edi Ramës!”

Në fund PD sqaron se “ndonëse ka dhënë dakordësinë për marrjen e këtij shërbimi në përputhje të plotë me ligjet e të dy vendeve, nuk ka asnjë barrë financiare apo detyrim kontraktual që lind nga kjo marrëveshje”.

Si garant në SHBA, sipas asaj që shkruhet në këtë kontratë, ka dalë një shtetas me emrin Nuredin Seçi.

Po ashtu në kontratë përcaktohet se “Klienti do t’i paguajë firmës një tarifë fikse mujore prej 250,000 Dollarësh për një paketë gjithëpërfshirëse mbështetjeje që përfshin lobim, avokim dhe nisma strategjike ligjore për një periudhë prej 2 vitesh”.

Continental Strategy është një firmë konsulence dhe lobimi me bazë në Shtetet e Bashkuara, e specializuar në marrëdhënie me qeverinë dhe strategji politike.

Klan News