PD kremton 32-vjetorin e themelimit

Shpërndaje







23:46 11/12/2022

Berisha: Nuk do jemi fasadë e regjimit të Ramës

Fjalën në ceremoninë e 32-vjetorit të themelimit të Partisë Demokratike, kryetari Sali Berisha nuk mund të mos e niste me atë që ndodhi në dhjetor të 90-ës.

“PD u themelua, si një parti e vlerave tradicionale, të kombit konservator dhe të kombit shqiptar. Ajo u formua si parti atdhetare, patriote, gardiane dhe avokate e pamposhtur e interesit kombëtar dhe çështjes kombëtare.”

Pranoi se ndër vite u bënë edhe gabime, por PD sipas tij garantoi rotacionin.

“Ajo bëri gabime historike me tolerimin e skemave piramidale, dorëzoi pushtetin me votë ndaj një rebelimi. Përzuri po me votën e lirë ata që erdhën me rebelimin në pushtet, në vitin 2013 me përputhje me kodin më të thellë të demokracisë, pranoi rotacionin, dorëzoi pushtetin dhe doli në opozitë.”

I ashpër ishte me ish-kryetarin Basha që sipas tij për 7 vjet në opozitë e ktheu Partinë Demokratike në fasadë të regjimit.

“Në zgjedhjet e 25 Prillit, një besim i jashtëzakonshëm i qytetarëve shqiptarë, i popullit opozitar u tradhtua. U shkel për interesa më të ulëta, vetëm e vetëm që PD të shndërrohej në një aleate të PS dhe Edi Ramës.”

Rithemelimi në Dhjetor të një viti më parë sipas Berishës shpëtoi partinë nga rreziku i shuarjes.

“Sot ne festojmë edhe 11 Dhjetorin e vitit 2021, në të cilën dhjetëra e mijëra anëtarë të PD, firmosën rithemelimin e kësaj force, në momente kur ajo ndodhej para alternativës ‘To be, or not to be’.”

Berisha tha se në këtë rrugë nuk ishte nisur nga interesi personal duke falënderuar demokratët dhe shqiptarët që iu bashkuan kauzës së tij.

Tv Klan