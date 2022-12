PD kundër projektligjit për policinë bashkiake

15:27 13/12/2022

Salianji: Policët do përdoren si patronazhistë për zgjedhjet lokale

Demokratët kundërshtuan projektligjin për policinë bashkiake në Komisonin e sigurisë, pasi sipas tyre ngarkohen kompetenca që nuk përballohen për shkak të mungesës së kapaciteteve njerëzore dhe teknike.

Me ndryshimet e reja në ligj, opozita i druhet përdorimit të policisë bashkiake nga pushteti në zgjedhjet vendore të 14 Majit.

“Jo vetem që nuk e zgjidh çështjen e mirëfunksionim e policive bashkiake, por e fut në kolaps total. Këta do jenë njerëzit që do venë derë më derë për të kërkuar vota, të jenë patronazhistë të një forme tjetër, patronazhistë me kapele policie”, ka thënë Salianji.

Skepticizmit të deputetit Salianji, iu përgjigj përfaqësuesja e ministrisë së Brendshme, Romina Kuko.

“Ne kemi patur një grup pune në vitin 2018 i cili ka filluar me hartimin e ligjit dhe pikërisht në respektin e të mos të përdorurit të një projektligji të tillë për arsye politike duke qenë se ishim afër fushatës së vitit 2019 për zgjedhjet vendore, grupi i punës do të ecte me ritme të tilla që ky projektligj do të duhet të vinte normalisht në prag të fushatës”, është shprehur Romina Kuko.

Sulmi i Berishës në protestë, u bë arsye debate edhe në këtë mbledhje komisioni.

Debate pati edhe për situatën e krijuar në veri të Kosovës, pasi sipas deputetëve demokratë nuk është mbajtur qëndrimi i duhur nga qeveria shqiptare.

