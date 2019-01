PD mbledh nesër Këshillin Kombëtar

Të shtunën demokratët do të zgjedhin kupolën drejtuese të partisë. 362 anëtarët e Këshillit të ri Kombëtar do të votojnë për njerezit të cilët do të drejtojnë këtë forcë politike për 4 vitet në vijim.

Pjesë e votimit është zgjedhja e Sekretarit të Përgjithshëm, dy nënkryetarëve, 15 anëtarë të kryesisë, si dhe Sekretariatet.

Deri më tani nuk bëhet i ditur asnjë emër që do të jetë pjesë e garës, ndërkohë që statuti i Partisë Demokratike përcakton që kandidaturat për pozicionet drejtuese të kësaj force politike caktohen nga kryetari i saj.

Në mbledhjen e nesërme të Këshillit Kombëtar demokratët pritet të dalin edhe me një datë për mbajtjen e protestave të paralajmëruar nga opozita e bashkuar .

