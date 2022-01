PD nis përgatitjet për zgjedhjet e pjesshme lokale

14:33 20/01/2022

Në një kohë kur Komisioni i Rithemelimit ka nisur procesin e primareve për të përzgjedhur kandidatët për zgjedhjet e pjesshme lokale të 6 Marsit, nga ana tjetër nënkryetarja e Partisë Demokratike, Jorida Tabaku, tha se PD do të garojë me kandidatët e saj më të mirë. Tabaku theksoi se në këto zgjedhje, PD do të jetë në aleancë me partitë e tjera opozitare.

Nënkryetarja e PD foli dhe për çështjen e inceneratorëve duke thënë se qeveria merr në mbrojtje afera korruptive.

Tabaku tha se PD do të vijojë denoncimet në SPAK për inceneratorët, pasi sipas saj drejtësia ende nuk ka vënë para përgjegjësisë personat e përfshirë në afera korruptive.

