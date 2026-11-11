Pas reagimit të maxhorancës se do ta miratojë e vetme reformen elektorale pas datës 30 nëntor që është edhe afti i fundit i komisionit të posaçëm, nëse opozita bojkoton mbledhjet ka reaguar edhe Partia Demokratike.
Përmes një postimi në rrjetet sociale, kreu i grupit parlamentar Gazment Bardhi thotë se opozita nuk ka bojkotuar asnjëherë punën e komisionit dhe se përfaqësuesit e saj kanë qenë të pranishëm.
Bardhi akuzon shumicën socialiste se po devijon dhe pengon punën e komisionit duke mos adresuar rekomandimet e OSBE-ODIHR-it dhe Komisionit të Venecias.
Sipas demokratëve Reforma Zgjedhore duhet të prodhojë garanci reale për zgjedhje të lira, të ndershme dhe të barabarta, jo të shndërrohet në një proces formal që shmang adresimin e problemeve themelore të demokracisë zgjedhore në Shqipëri.
/tvklan.al