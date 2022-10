PD-PL, Berisha: Kjo është marrëveshja e fitores

13:43 27/10/2022

Meta: Ne nuk e shohim këtë thjesht si një marrëveshje për ndarje pushtetesh apo përgjegjësish në nivel vendor në 14 Maj

Në një konferencë të përbashkët për mediat së bashku me kryetarin e Partisë së Lirisë Ilir Metën, kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha është shprehur se marrëveshja e firmosur mes tyre për zgjedhjet e 14 Majit 2023 është “marrëveshja e fitores”.

Jolldiz Mitro: Me sa prej bashkive është e gatshme PD-ja që të tërheqë kandidatët e saj për t’i lënë vend të lirë kandidatëve të Partisë së Lirisë që do të garojnë dhe ato përmes primareve?

Sali Berisha: Çdo gjë mbi bazën e kuadrit të marrëveshjes, do të përcaktohet nga grupet që do të merren me zbatimin e marrëveshjes. Këtu, një gjë është e sigurtë se marrëveshja synon fitoren. Kjo është marrëveshja e fitores dhe shkoni pak bëni një konferencë po jua mbajti, pala tjetër nuk del dot. Ta marrë Erionin në krah Edi Rama dhe të thotë se si hymë në këtë fushatë.

Gazetarja e Tv Klan, Jolldiz Mitro pyeti kryetarin e Partisë së Lirisë, Ilir Metën se “sa bashki mendoni t’i “dhurojë” koalicionit që do të garojë me 14 Maj bazuar në marrëveshjen e firmosur sot”, pyetje të cilës Meta iu përgjigj kështu:

Ilir Meta: Objekti kryesor i Partisë së Lirisë është çmontimi i këtij regjimi monist në nivel vendor dhe ndëshkimi i tij maksimalisht nga të gjithë qytetarët e Shqipërisë, që nga ata të Tiranës që përjetuan tmerrin e shembjes në mesnatë të Teatrit Kombëtar me artisë brenda, në kulmin e pandemisë e deri tek qytetarët e Tropojës apo Sarandës. Ky është interesi ynë i parë.

Së dyti, ne nuk e shohim këtë thjesht si një marrëveshje për ndarje pushtetesh apo përgjegjësish në nivel vendor në 14 Maj sepse kjo nuk është më e rëndësishme. Për ne, më e rëndësishme është të rikthejmë besimin e qyetarëve shqiptarë tek demokracia dhe tek roli i tyre. Fakti që ne marrim këtë angazhim madhor për çështjen e referendumeve si në nivel kombëtar dhe në nivel lokal, besoj se është garancia më e mirë më të ardhmen dhe është një garanci historike dhe do të realizohet patjetër. Për asnjë bashki, nuk do të ketë asnjë problem dhe asnjë shqetësim nga ana e PL në raport me PD apo me grupime të tjera që ajo negocion si parti kryesore. Ne respektojmë primaret dhe nuk do të kërkojmë që të lihet ndonjë bashki, por të gjendet mënyra më e mirë e përfaqësimit të kandidatëve nga primaret./tvklan.al