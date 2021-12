PD prezanton kalendarin e zgjedhjeve në LDG

19:20 27/12/2021

Duma: Kryetarja e re zgjidhet më 19 Shkurt

Pavarësisht kontestimit nga ana e Komisionit të Përkohshëm të Rithemelimit, Partia Demokratike është e vendosur të çojë deri në fund procesin e riorganizimit dhe zgjedhjeve në Lidhjen Demokrate të Gruas. Nënkryetarja demokrate, Grida Duma prezantoi kalendarin e zhvillimit të këtij procesi, që do të finalizohet më 19 Shkurt.

“Për një periudhë që fillon nga data 5 Janar, procesi më i rëndësishëm ka të bëjë me analizën dhe performancën si dhe anëtarësimet e reja. Në datë 6 shkurt do zhvillohen zgjedhjet në gjithë Shqipërinë për kryetare të LDG. Pas datës 6 do të hapet një fushatë në nivel qarku për garë përmes debatit për të shkuar në datën 19 shkurt që do të kulmojë me kryetaren e Lidhjes Demokratike të Gruas”.

Nënkryetarja e PD deklaroi se grupi i punës do të jetë i përjashtuar nga gara së bashku me të për të shmangur konfliktin e interesit.

Tv Klan