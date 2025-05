PD ka denoncuar problemet po përballen shqiptarët që jetojnë në Greqi për të votuar në zgjedhjet e 11 Majit. Drejtuesja politike për Diasporën e kësaj force, Jozefina Topalli, theksoi se zarfet me fletët e votimit po tërhiqen nga persona të tjerë, duke konstatuar dhe problemet e postës.

“Një shqetësim serioz që kam për diasporën në Greqi. Posta DHL ka bërë një nënkontraktim me të tjerë dhe që nuk funksionon. Kemi raste që u çojnë e-mail, i thonë të vijnë në pikën më të afërt. Zakonisht pika më e afërt do të jetë një zyrë e lojwrave të fatit dhe gjëja më e pabesueshme është që ato nuk e gjejnë më zarfin. Me probabilitet shumë të madh dikush tjetër ka shkuar të marr zarfin e tyre”, tha Jozefina Topalli.

Ivi Kaso, ne rolin e Sekretarit për Çështjet Ligjore në PD, tha se PD i ka referuar SPAK çdo shkelje ligjore të konstatuar.

“I bëjmë thirrje SPAK, agjensive ligjzbatuese të marrin të gjitha masat, jo vetëm për të identifikuar shkelësit e ligjit, pjesën më të madhe e të cilëve ne e kemi identifikuar dhe ja sjellim me baza ditore SPAK dhe agjensive të tjera ligjzbatuese me emra. E dinë kush po e bën këtë në Paros, e dinë kush po e bën në Athinë”, tha Ivi Kaso.

Për problemet e konstatuar me votën e Diasporës, kryesisht në Greqi, PD i është drejtuar me një shkresë KQZ ku kërkon të merren masa të menjëhershme. Demokratët pretendojnë në kërkesë se zarfet po merren nga individë të tjerë, për të cilët dyshojnë se janë të lidhur me PS.

