PD, protesta e betejë në Kuvend në 2023

15:52 28/12/2022

Boçi: Qëllim madhor, bashkimi i demokratëve

Ashtu si viti që po lëmë pas edhe 2023-shi do ta gjejë opozitën në betejë brenda e jashtë parlamentit. Nënkryetari i demokratëve, Luçiano Boçi, thotë për Tv Klan se aksioni do të përqendrohet në tre fronte.

“Në rrafshin parlamentar por edhe protestues. Protestave të mëdhaja por edhe protestave lokale, sikurse futemi në fushatë elektorale e cila duam, do punojmë dhe dëshirojmë të dalim me sukses”, tha Boçi.

Por sa janë pritshmëritë e demokratëve, teksa projeksionet e socialistëve flasin për fitore në 40 bashki.

“Në të gjitha bashkitë, Partia Demokratike hyn për të fituar”, shtoi ai.

Krahas betejës me kundërshtarin, mision mbetet bashkimi brenda familjes politike, ku pas rënies së dyerve të blinduara, një mur mosmarrëveshjesh ndan ende demokratët në dy llogore.

“Mbetet synimi ynë themelor krahas betejës politike”.

E në këtë luftë brenda llojit, ku vula e logoja e Partisë Demokratike kanë mbetur në duart e gjykatës, Luçiano Boçi sheh një strategji të Edi Ramës për të qëndruar në pushtet duke përdorur drejtësinë.

“Shpikjet pastaj, me apele, me gjyqe, me palë kur s’ka palë janë shpikje të shtyra pikërisht nga mazhoranca për të realizuar synimet e tyre se e shohin që nuk kanë më atë pamjen premtuese, besuese ndaj qytetarit dhe e kanë fokusuar luftën e tyre në dobësimin e kundërshtarit me qëllim që ai të humbasë atë mbështetje që pretendohet se sot e ka dhe vërtet e ka”, përfundoi Boçi.

Demokratët thonë se hyjnë për të fituar në zgjedhjet e 14 Majit, duke besuar se ata janë alternativa më e mirë.

