PD proteston më 12 Nëntor në orën 16:00

15:36 05/11/2022

Berisha: Primaret, nuk i zëvendësoj me sondazhe

Protesta kombëtare e organizuar nga PD më 12 Nëntor do të zhvillohet në orën 16:00. Gjatë bashkëbisedimit me qytetarët në rrjetet sociale, kryedemokrati tha se protesta do të jetë përgjigja e ndaj qeverisë, të cilën e akuzon si të përfshirë në afera korruptive.

Edhe pse negociatat për bashkimin e PD dështuan, Berisha pati përsëri një përgjigje për grupimin “Alibeaj”.

Berisha tha se kreu i qeverisë po mban peng flamurin e PD, ndësa theksoi se dera e tij është e hapur për demokratët që punojnë për fitoren e PD dhe jo Ramës

Kryedemokrati pati dhe premtime për Arsimin.

Berisha tha se protestat kundër qeverisë do të vijojnë edhe pas asaj të 12 Nëntorit.

