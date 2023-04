PD: PS në Has ndan rezervat e shtetit për vota

15:45 18/04/2023

Policia: Në furgon, 21 pako. Po heton prokuroria

Partia Demokratike ka denoncuar djemtë e kandidatit socialist për Bashkinë e Hasit se në shkelje të Kodit Zgjedhor kanë shpërndarë pako nga rezervat e shtetit me qëllime elektorale, ndërsa akuzoi policinë se nuk ka ndërhyrë.

“Në një video të publikuar nga kandidati i koalicionit Bashkë Fitojmë për Bashkinë Has, Z. Miftar Dauti, shihet qartazi se si ndihmat e rezervave të shtetit transportohen me automjet personal të familjarëve të kandidatit socialist. Ky përbën një krim zgjedhor të padiskutueshëm.”

Policia e Shtetit, rrethon automjetin, rreth orës 21:40, të së hënës, por nuk fillon procedurat e verifikimit deri rreth orës 01:20 minuta të ditës së sotme. Oficerët i mëshojnë faktit se, makina duhet hapur në komisariat, jo aty ku është skena e krimit”.

Por policia e Hasit, përmes një njoftimi të shpërndarë për mediat sqaron se ka njoftuar prokurorinë dhe ka shoqëruar menjëherë në ambientet e Komisariatit të Policisë, furgonin me targë AB 333 EC si dhe ka ushtruar kontroll në brendësi të tij, ku janë konstatuar 21 pako me mbishkrimin “Rezerva Materiale Shtetërore”, të cilat ishin ngarkuar në magazinën e bashkisë.

Dy vëllezër me inicialet B. M., E. M dhe një shtetas me inicialet Sh. M. me detyrë magazinier i Bashkisë janë marrë në pyetje për ngjarjen, ndërsa pas këtyre veprimeve hetimet i ka marrë në dorë prokuroria.

