PD: Rama, 2 herë më shumë fluturime se George Bush

16:40 29/10/2022

“I kapur ngushtë kërkon të shpëtojë me sharje”

Partia Demokratike vijoi akuzat në adresë të Kryeministrit lidhur me fluturimet me çarter. Sipas selisë blu kreu i qeverisë ka fluturuar me avion privat dy herë më shumë se ish-Presidenti amerikan George Bush.

“Sheiku Ahm-Ed Bin Rama Al Surrel, me çarter pas fundshpine, ka reaguar me breshëri pasi hakerat i zbuluan numrin e fluturimeve me avion-taksi. Siç e ka zakon kur kapet ngushtë, ai fut në përdorim gjuhën e ashpër dhe sharjet, a thua se gjuha do ta shpëtojë nga ajo që i bën mendja, për hir të tekave kryeministrore. 137 fluturime ka kryer zotëria e tij me avionin kryeministror, dhuratë e Erdoganit, pajë për zhbërjen e shkollave dhe llahtarisjen e fëmijëve shqiptarë. Dy herë më shumë se ish-Presidenti amerikan George Bush që, në dy mandate, ka kryer 74 fluturime me Air Force One.”

Tv Klan