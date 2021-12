PD: Selia e demokratëve nuk mund të sulmohet me trafikantë droge, sot ndodhi akti më i shëmtuar

Shpërndaje







17:33 21/12/2021

Pas kryedemokratit Lulzim Basha, ka reaguar Partia Demokratike lidhur me shkelmimin e derës së njërës prej sallave në selinë blu ku ditën e sotme shkuan anëtarët e Komisionit të Rithemelimit.

PD thotë se personi që shkelmoi derën është fatjon Dauti, person i përfshirë në trafik droge.

Në njoftimin për mediat, PD shprehet se selia blu nuk ka lidhje me trafikantë të drogës.

Deklarata e Partisë Demokratike:

Sjellja nga Sali Berisha në selinë e Partisë Demokratike e bosëve të krimit të organizuar, me në krye Fatjon Dautin, është akti më i shëmtuar që ka ndodhur në këto 31 vite të ekzistencës së PD. Selia e demokratëve nuk mund të sulmohet me trafikantë droge. Kjo parti s’ka asnjë lidhje me trafikantët e drogës, as me bosët e krimit të organizuar. Përpjekjet për të zëvendësuar institucionet e partisë me aktet e dhunës së bosëve ndërkombëtarë të krimit të organizuar, janë akte tipike të një celule ilegale. Institucionet e partisë kanë marrë vendimet e tyre, duke vendosur përfundimisht të zgjedhin të ardhmen, interesin e demokratëve, Partisë Demokratike dhe Shqipërisë.

Fyerja e pashembullt nga Sali Berisha drejtuar 5004 anëtarëve të Kuvendit Kombëtar të PD, shumicës dërrmuese të këtij organi, duke i etiketuar si socialistë, ekstremistë të majtë, enveristë të thekur, është shprehja më e qartë që Sali Berisha ka zgjedhur të shkelë mbi çdo demokrat që i shërben interesit të demokratëve, interesit të PD dhe jo interesit personal të tij. Është fakt që shumica dërrmuese e Kryesisë së Partisë, e Këshillit Kombëtar dhe e Kuvendit Kombëtar, kanë zgjedhur të ardhmen dhe interesin e Partisë Demokratike, duke mos lejuar bunkerizimin e PD për hallet personale të askujt. /tvklan.al