PD, tjetër kallëzim për Veliajn në SPAK

Shpërndaje







15:56 05/01/2024

“Kryebashkiaku, pronari i vërtetë i inceneratorit të Tiranës”

Partia Demokratike ka publikuar dokumente dhe fakte të reja që sipas saj vërtetojnë se si inceneratori i Tiranës është në pronësi të kryebashkiakut Erion Veliaj.

Në një dalje nga selia blu, Belind Këlliçi kërkoi zbardhjen e aferës, duke paralajmëruar ditët në vijim edhe një kallëzim pranë Prokurorisë për Veliajn.

“Pyetja që i drejtojmë sot SPAK-ut, e nesër do ia përcjellim zyrtarisht është: Me kë komunikoi Klodian Zoto në Bashkinë Tiranë? Me “lalin” si në rastin e çerdhes 1 milion Dollarë që ia bëri dhuratë për zgjedhjet e 2019, apo me Veliajn i cili firmosi angazhimin financiar të Bashkisë Tiranë, pa pyetur as Këshillin Bashkiak dhe as shokët e qarkut, në vitin 2017, duke e futur Bashkinë Tiranë në një angazhim financiar qindra miliona Eurosh për 30 vite me radhë? Për këto fakte të reja do t’i drejtohemi sërish SPAK, por këtë herë me një kallëzim penal të drejtpërdrejtë për Erion Veliajn”, tha ndër të tjera Belind Këlliçi.

Tv Klan