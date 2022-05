PD zgjedh sot kryetarin e ri

12:08 22/05/2022

Prej orës 8:00 të së dielës, anëtarët e partisë demokratike i janë drejtuar qendrave të votimit për të zgjedhur kryetarin e ri.

Përmes parimit “një anëtar, një votë” ata kanë mundësinë të hedhin votën e tyre në 108 qendrat e hapura në të gjitha degët e PD.

Në garë për të marrë drejtimin e partisë blu janë 2 kandidatura, ish-kryeministri Sali Berisha dhe Ibsen Elezi. I shoqëruar nga bashkëshortja e tij, Berisha ju drejtua qendrës së votimit rreth orës 11:00. Ai e cilësoi procesin historik jo vetëm për Partinë Demokratike, por për Shqipërinë.

“Theksova se ky është proces historik, sepse është një proces që finalizon triumfin e vullnetit të anëtarëve të kësaj partie me votën e tyre”, u shpreh ai.

Votën e hodhi edhe Ibsen Elezi, i cili kërkoi që të mos bëhen shkelje gjatë këtij procesi.

“Drita e së ardhmes nuk është as doktori, as unë. Drita e së ardhmes është demokracia në këtë vend. Drita e së ardhmes është ndëshkimi i çdo kujt dhe thyerja e atij kodit të pandëshkueshmërisë”, tha ai.

Votimi është njoftuar se do të përfundojë në orën 18:00, megjithatë nëse do të ketë anëtarë të PD që ende nuk kanë votuar, Qendrat e Votimit nuk do të mbyllen derisa të ketë votuar edhe personi i fundit.

