PE deklaratë për rastin e Belerit

15:59 13/06/2023

Autoriteteve shqiptare u kërkohet të garantojnë liritë themelore të njeriut

Në një deklaratë të përbashkët, Kreu i Komitetit Parlamentar BE-Shqipëri, Manolis Kefalogiannis dhe Koordinatori i Partive Popullore Evropiane për Punët e Jashtme, Michael Gahler kërkohet respektimi i shtetit të së drejtës për kryebashkiakun e zgjedhur të Himarës Fredi Beleri.

“Standartet e shtetit të së drejtës sipas tyre duhet të jenë në përputhje me kërkesat që ka procesi i anëtarësimit në BE të vendeve kandidate, përfshirë edhe Shqipërinë. Ngjarjet e fundit në lidhje me paraburgimin e kryebashkiakut të zgjedhur të Himarës, i cili i përket opozitës dhe pakicës etnike, nxjerrin në pah shqetësimet tona në këtë drejtim”, thuhet në këtë deklaratë.

Ata deklarojnë se respektojnë plotësisht pavarësinë e gjyqësorit shqiptar, por mbeten vigjilentë për të garantuar që të drejtat themelore të njeriut të zbatohen në mënyrë të barabartë për të gjithë krerët e zgjedhur të bashkive, duke përfshirë ata që i përkasin opozitës ose pakicave etnike.

Klan News