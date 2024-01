PE diskuton të martën për situatën në Shqipëri e Serbi

15:28 21/01/2024

Komisioni i Jashtëm do të analizojë zhvillimet e fundit në Beograd e Tiranë

Të martën pasdite eurodeputetët do të diskutojnë situatën politike në Shqipëri dhe atë në Serbi. Në mbledhjen e Komitetit për Punët e Jashtme do të dëgjohen përfaqësuesit e Komisionit Evropian dhe Shërbimit të Jashtëm rreth zhvillimeve të tensionuara të kohëve të fundit në parlament.

Në draft konkluzionet e publikuara me 13 Dhjetor të vitit të kaluar ministrat e Jashtëm evropiane u rikujtuan palëve se dialogu politik gjithëpërfshirës dhe konstruktiv në vend mbetet vendimtar për të avancuar me miratimin e reformave të lidhura me antarësimin në BE. Shqipëria nuk ka ende një datë për mbajtjen e Konferencës së Dytë Ndërqeveritare që do të shënonte edhe nisjen zyrtare të shqyrtimit të kapitujve të antarësimit pasi Greqia mban në fuqi veton për shkak të çështjes Beleri.

Eurodeputetët në Komitetin e Punëve të Jashtme të Parlamentit evropian pritet tu kërkojnë autoriteteve serbe që të pranojnë një hetim ndërkombtar për parregullsitë në zgjedhjet e parakohshme parlamentare e lokale të 17 Dhjetorit.

Partitë opozitare që kontestojnë rregullsinë e zgjedhjeve në Serbi kanë zhvilluar protesta të përditshme.

Autoritetet kanë lënë të hapur mundësinë e përsëritjes së zgjedhjeve të Beogradit, ndërsa zgjedhjet republikane dhe ato krahinore konsiderohen si të rregullta dhe pa gabime.

Presidenti Aleksandar Vuçiç deklaron se “nuk do të ketë hetim ndërkombëtar kur bëhet fjalë për zgjedhjet” dhe se “nuk i intereson se çfarë thonë qeveritë e huaja për këtë”.

Opozita tashmë i është drejtuar institucioneve evropiane dhe kërkon që BE të mos i njohë zgjedhjet dhe të nisë një hetim ndërkombëtar. BE-ja është në pritje të raportit përfundimtar të misionit monitorues të OSBE-së.

Klan News