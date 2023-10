PE, rezolutë për ngjarjet e Banjskës

Shpërndaje







15:46 16/10/2023

Do të miratohet në seancën e 19 Tetorit

Parlamenti Europian do të miratojë të enjten një rezolutë të posaçme për aktin terrorist të ndodhur me 24 Shtator në Banjskë, në veri të Kosovës, ku mbeti i vrarë polici, Afrim Bunjaku. Sipas “Radio Europa e Lirë”, rezoluta do të shqyrtohet me procedurë të përshpejtuar dhe pritet të miratohet më 19 Tetor gjatë seancës plenare të PE-së.

Sipas burimeve, përmes rezolutës pritet të kërkohet hetimi i plotë për sulmin ndaj Policisë së Kosovës më 24 Shtator në fshatin Banjskë të Zveçanit. Pritet që në këtë rezolutë të bëhet ftesë për Kosovën dhe Serbinë që t’i kthehen dialogut të ndërmjetësuar nga Brukseli, por edhe do të kërkohen masa ndëshkuese ndaj Serbisë.

Sa i përket vendosjes së masave ndaj Serbisë, sipas burimeve, ekziston një pajtim të shumicës në Parlamentin Europian. Por, vendimet në këtë drejtim i merr Këshilli i BE-së në rast se bëhet fjalë për sanksione klasike, apo Komisioni Evropian që ka kompetenca të vendosë masa ndëshkuese, ashtu siç tashmë ka vendosur ndaj Kosovës.

Tv Klan