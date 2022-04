PE vlerësim për politikën e jashtme shqiptare

Shpërndaje







13:45 20/04/2022

Serbia kritikohet për mosvendosjen e sanksioneve ndaj Rusisë

Eurodeputetët kanë vlerësuar Shqipërinë dhe shtetet e tjera të rajonit që i janë bashkuar Brukselit në vendosjen e sanksioneve ndaj Rusisë për shkak të agresionit ndaj Ukrainës. Shqipëria e ka përshtatur plotësisht politikën e jashtme me qëndrimet e BE-së.

Nga ana tjetër ata i kanë dërguar vërejtje serioze Serbisë, duke thënë se vendimet e ardhshme në procesin e zgjerimit do të kushtëzohen me sjelljen e Vuçiç ndaj sanksioneve kundër Rusisë. Serbia është i vetmi shtet i rajonit i cili nuk është përshtatur me qëndrimet e BE-së dhe nuk i ka vendosur sanksione Rusisë.

Liderët europianë kanë në plan për të diskutuar një raund të gjashtë sanksionesh kundër Rusisë në një samit të jashtëzakonshëm më 30-31 Maj ku mund të përfshijnë embargon ndaj naftës ose gazit. Kryebashkiaku i Melitopolit Ivan Federov u tha eurodeputetëve se një vendimmarrje e tillë duhet të bëhet për ta ndaluar financimin e makinës së luftës së Putinit.

Sipas eurodeputetëve Bashkimi Europian ka paguar 35 miliardë Euro për energjinë ruse që nga fillimi i luftës në Ukrainë.

BE importon afërsisht 40% të gazit dhe 25% të naftës së saj nga Rusia. Tani për tani, të ardhurat direkte nga eksporti i naftës dhe gazit konsiderohen rreth 40% e të gjitha të ardhurave buxhetore në Rusi, duke pasur parasysh të ardhurat direkte dhe indirekte. Ndër kërkesat e tjera të eurodeputetëve krahas furnizimit me armë të Ukrainës ishte edhe konfiskimi i parave të oligarkëve rusë në bankat europiane.

Klan News