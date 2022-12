Peagogu: Njerëzit duhet të puthen sa herë ta ndjenjë pa u fshehur nëpër pallate apo cepa

10:11 28/12/2022

Sot në emisionin “Aldo Morning Show”, në Tv Klan, është trajtuar tema: Të puthësh në buzë partnerin/en në publik, është diçka normale apo…? Në një video call ka qenë pedagogu Dorian Mata i cili shprehet se është pro puthjes dhe njerëzit të puthen kur ta ndjenë dhe në çdo vend ku ta ndjejnë dhe të mos fshihen nëpër pallate apo nëpër cepa.

Dorian Mata: Tani që puthja nuk ka asnjë gjë të keqe nuk e themi ne por e thotë e gjithë eksperienca e njerëzimit, nga një puthje nuk ka ngelur askush shtatzënë dhe dhe askush nuk ka pësuar gjëra të këqija, kështu që…

Aldo: Atë mos e thuaj ti…

Dorian Mata: Mirë dakort, patjetër, ka dhe nga prekja pastaj, kështu që i heqim, për të dalë jashtë ekzagjerimeve. Njerëzit duhet të kuptojnë që puthja është pjesa e jetës dhe duke treguar dashurinë me njëri-tjetrin, jam mëse i bindur që do kemi një shoqëri, më të qetë, më të mirë dhe pse jo një pasqyrim të jetës, të bashkëshortëve, partnerëve dhe në sy të fëmijëve, shumë më të qetë dhe më të dashur. Njerëzit duhet të puthen sa herë që e ndjejnë dhe kur ta ndjejnë, pa u fshehur nëpër pallate apo nëpër cepa, kështu që jini të lirë të putheni dhe të rrinë me njëri-tjetrin.

Aldo: Pra nuk është asnjë gjë e keqe që në publik, fjala vjen në një restorant, është një çift tek cepi aty që puthen.

Dorian Mata: Nuk ka asnjë gjë të keqe, shiko mos t’i futemi shumë, jo puthja, jo po puthja, jo si duhet të jetë dhe jo si nuk duhet të jetë. Adoleshentët e kanë mënyrën e tyre të të shprehurit të pasionit, kështu që duhet ta shprehin atë ashtu si e ndjejnë dhe si të jenë më komod. Të rriturit kanë një shprehi tjetër të pasionit dhe duhet ta shprehin atë sa më mirë dhe sa më shumë të jenë komod, kështu që nuk ka asnjë gjë të keqe, përkundrazi, duhet të puthemi më shpesh.

Aldo: Po në shkollë, në klasë?

Dorian Mata: Është njësoj si të themi, të shkojmë në një institucion dhe të puthemi. Shkolla është një institucion, ka rregullat e veta, ka hapësirën e vetë. Do isha i idesë që çdo gjë jashtë kontekstit natyral në të cilin ndodh, konsiderohet si një gjë jo e përshtatshme. Do ta hiqja fjalën normale apo jo normale sepse normalja për mua mund të jetë jo normale për dikë tjetër, të themi e përshtatshme apo jo e përshtatshme. Në klasë nuk më duket një ambient i përshtatshëm, po dhe nëse puthen nuk ka asnjë gjë, dashuria në fund të fundit mirë na bën. /tvklan.al