Pekini lehtëson sërish masat

13:55 06/12/2022

Parqet, supermarketet, zyrat dhe aeroportet u rihapen dhe njerëzve nuk i kërkohet prova të një testi negativ Covid-19

Njerëzit në Pekin u lejuan të hyjnë në parqe, supermarkete, zyra dhe aeroporte pa treguar prova të një testi negativ COVID-19, i fundit në një sërë hapash të ndërmarra nga qeveria.

Gazetat u hapën me titujt “Pekini po përgatitet përsëri për jetën”. Autoritetet kanë liruar disa nga kufizimet më të ashpra në botë për COVID në shkallë të ndryshme dhe kanë zbutur tonin e tyre ndaj kërcënimit të virusit, në atë që shumë shpresojnë se mund të lajmërojë një normalitetit tre vjet pas pandemisë.

“Së pari mendoj se hapja është e pashmangshme, sepse është e pamundur të mbijetosh dhe të jetosh në një mjedis të tillë ku kjo epidemi po pushton vazhdimisht jetën tonë. Gjithashtu, mendoj se një mundësi tjetër është që në vend të investohet më shumë fuqi punëtore. Dhe së treti, mendoj se duhet të mbrojmë mirëqenien tone , duke bërë disa aktivitete të organizuara sportive”, është shprehur një banor.

Të dy aeroportet e qytetit gjithashtu nuk kërkojnë më që njerëzit të testohen për të hyrë në terminal. Kina mund të shpallë 10 masa të reja kombëtare lehtësuese të mërkurën. Perspektiva e lehtësimit të mëtejshëm të rregullave ka ngjallur optimizëm tek investitorët se ekonomia e dytë më e madhe në botë do të rimarrë forcën dhe do të ndihmojë në rritjen globale. Juani kinez është rritur rreth 5% kundrejt dollarit që nga fillimi i nëntorit, me pritshmëritë për një rihapje të ekonomisë së Kinës.

Lirimi i masave kufizuese vjen pas protestave që shënuan shfaqjen më të madhe të pakënaqësisë publike në Kinën kontinentale që kur presidenti Xi Jinping mori pushtetin në 2012. Reuters raporton se Kina mund të rihapë ekonominë dhe të heqë kontrollet kufitare më shpejt se sa pritej vitin e ardhshëm, me disa që e shohin atë plotësisht të hapur në pranverë.

