Pelé, nga varfëria në majën e botës

19:10 30/12/2022

Si arriti ai të ndryshojë futbollin

Pelé, futbollisti legjendar brazilian, i cili u ngrit nga varfëria për t’u bërë një nga sportistët më të mëdhenj dhe më të njohur në historinë moderne të këtij sporti.

Ai është lojtari i vetëm që ka fituar 3 herë Kupën e Botës me Brazilin në 1958, 1962 dhe 1970. Në moshën 17-vjeçare, Pelé u bë lojtari më i ri që fitoi këtë trofe, një rekord që ende qëndron në fuqi.

Por pse u bë i dashur për të gjithë në mbarë botën? Është mënyra e tij e lojës. Ai ndryshoi jo vetëm futbollin, por edhe mënyrën se si duhet të shihet kjo lojë.

Më së shumti ai u pa në paraqitjet e tij në botërorë, aty ku shprehu talentin e tij duke e kthyer futbollin në një art, në një sport argëtues. Ai solli gëzim mes shikuesve me aftësitë e tij unike për të dribluar, pasuar dhe shënuar gola me saktësi mbresëlënëse.

Loja e tij u bë frymëzim për futbollistë në mbarë botën që donin dhe ende duan të krahasohen më të.

Më së shumti Pelé u bë i dashur për njerëzit pasi ai u dha zë të varfërve, ishte një prej tyre. U dha tjetër imazh njerëzve me ngjyrë, u dha krenari brazilianëve, u dha shpresë edhe atyre në skajet më të largëta se talenti dhe dashuria për atë çka bën, një ditë do të shpërblehen.

Pelé nuk është më, por magjia e tij për njerëzit do të mbetet.

Në parajsën e futbollit, Diego Armando Maradona priti vetëm një sezon. Tashmë ëndrra e tij do të vazhdojë. Ata të dy do të kenë mundësinë të luajnë bashkë e të magjepsin ndoshta banorët e tjerë të asaj hapësire hyjnore me talentin e tyre.

Tv Klan