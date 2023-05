Peleshi: 6 me 0 rezultati në Korçë, nga nesër nis puna për të bërë realitet çdo premtim

19:43 15/05/2023

Socialistët i morën të 6 bashkitë e qarkut të Korçës. Bashkë me kandidatët fitues, drejtuesi politik i PS për këtë qark, Niko Peleshi e cilësoi këtë një fitore të madhe.

“Vijmë këtu me një rezultat të plotë, ne i kemi fituar të 6 bashkitë. Rezultati është 6 me 0, kjo është një fitore e madhe edhe për nga thellësia dhe diferenca e votave në të gjitha bashkitë. Kemi një diferencë kuptimplotë. Kandidatët tanë kanë fituar me mbi 60 përqind, apo 70 përqind. Megjithatë unë dua ta them që në fillim, askush nga ne nuk e përjeton si një triumf i disave kundër disa të tjerëve, ky nuk është një triumf i tanëve kundër të tyre sepse në fund fare ata që kanë fituar janë qytetet dhe fshatrat tona. Qytetarët pavarësisht nga përkatësia politike, sot kanë arsye të gëzohen sepse kemi bërë një fushatë shumë qytetar, dinjitoze, nuk i kemi ndarë…

Të gjithë kanë një të përbashkët, dashuria për qytetin, për fshatrat, për njerëzit. Ata vijnë nga puna e palodhur dhe nga nesër i pret përsëri puna. Vota ka qenë obligim shumë i madh për secilin prej nesh për t’iu futur punës pa humbur kohë, që nesër, për të bërë realitet çdo premtim dhe për t’i tejkaluar premtimet siç e kemi zakon”./tvklan.al