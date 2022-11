Peleshi informon për situatën e reshjeve: 2 familje të evakuuara. Deri më tani nuk kemi situata serioze

10:09 20/11/2022

Ministri i Mbrojtjes, Niko Peleshi, ka dhënë një informacion mbi situatën e krijuar nga reshjet në 24 orët e fundit. Ai u shpreh se ka pasur reshje me intensitet të lartë sidomos në veri. Ai theksoi se Forcat e Armatosura janë në monitorim të situatës dhe në gatishmëri për ccdo të papritur.

“Duhet thënë që deri tani nuk kemi situata serioze”, u shpreh Peleshi.

Sipas ministrit, situata është më problematike në Vaun e Dejës.

“Situata është disi më problematike, ka dalë nga shtrati përroi i quajtur Glinë dhe Lumi Gjadër, të cilat kanë dëmtuar infrastrukturën rrugore në lagje dhe në qytet të Vaut të Dejës. Është ndërprerë energjia elektrike pothuajse të gjithë qytetin”, u shpreh ministri.

Ndërkohë në Malësinë e Madhe janë evakuuar dy familje pasi banesat e tyre janë përmbytur nga uji.

“Janë evakuuar nga strukturat e shërbimit zjarrfikës dy familje që janë prekur në malësinë e madhe dhe po punon puna për heqjen e ujit nga banesat e tyre”, u shpreh Peleshi.

“Reshjet vijnë pas një thatësire. Nga një anë janë një lajm i mirë për furnizimin me energji elektrike sepse do të mbushen dhe po mbushen liqenet e hidrocentraleve në pjesën veriore të vendit, por nga ana tjetër duhet të përballemi edhe me ndonjë situatë të pakëndshme, që përmbyt tokat bujqësore, apo të cënojë kalueshmërinë në akset rrugore”, u shpreh Peleshi.

Peleshi i bëri thirrje qytetarëve që t’i raportojnë sa më parë problematikat që mund të hasin në lidhje me këtë situatë./tvklan.al