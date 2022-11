Peleshi mesazh nga Shkodra: T’i lëmë dallimet politike, të bëhemi bashkë për të përballuar situatën

14:48 21/11/2022

“T’i lëmë dallimet politike dhe të bëhemi bashkë për të përballuar situatën. Jemi shumë larg skenarit të 2010-ës. Nuk është përsëritur më nga 2010 ai skenar. Spahia dhe të gjithë kryebashkiakët e tjerë janë të ftuar të bashkohen, nuk ka lidhje politika sot”, ishte ky mesazhi që Ministri i Mbrojtjes Niko Peleshi ka dhënë nga Shkodra në lidhje me situatën e përmbytjeve.

Gjatë fjalës së tij në mbledhjen e shtabit të emergjencave, Peleshi është shprehur se është koha që Bashkia e Shkodrës të aktivizojë fondin për përballimin e emergjencave.

Niko Peleshi: Nga ana jonë, kemi dislokuar trupa të mjaftueshëm, kemi dërguar dhe mjete motorike, kemi ndihmuar në evakuuimin e pothuajse të gjitha familjeve të evakuuara në Shkodër. Do ju kërkoja bashkive që fondin që kemi alokuar nga buxheti i shtetit për përballimin e emergjencave, është ky momenti kur ai fond duhet të aktivizohet. Nëse kemi një familje apo një fshat në pamundësi për ushqime, ky është rasti, kjo është mundësia, të gjtha janë, bashkitë duhet të asistojmë. Nëse do të ketë nevojë për më shumë suport, ne jemi në dispozicion, besoj se kjo situatë nuk ka të krahasuar me vitet e tjera, parashikohet një përmirësim i situatës, rënie e reshjeve, lehësim dhe fillim i kullimit të tokave që janë nën ujë. Për të shpëtuar njerëzit që janë në rrezik dhe për ti asistuar në veshmathje. Nuk kam çfarë të shtoj më tepër. Janë 240 trupa, plus dhe mjetet, është shumë fleksibël, mjafton që komandantin tonë ta mbështetni.

Po ashtu, edhe Ministrja për Marrëdhëniet me Parlamentin Elisa Spiropali ka thënë se nuk është ky momenti për të bërë politikë teksa ka thënë se do të donte që në mbledhjen e shtabit të ishte i pranishëm dhe kryetari i Bashkisë së Shkodrës, Bardh Spahia./tvklan.al