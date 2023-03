Peleshi: Rriten nga sot me 7% pagat për ushtarakët

Shpërndaje







13:03 01/03/2023

Ministri i Mbrojtjes, Niko Peleshi, bëri me dije se nga sot rriten me 7% pagat për ushtarakët.

“Me propozim të Kryeministrit, sot Këshilli i Ministrave ka miratuar rritjen e pagës prej 7% duke filluar nga sot, pra vendim që hyn në fuqi menjëherë nga data 1 Mars. për gjithë ushtarakët, nga ushtari bazë, deri në gradat më të larta. Rritja e pagave nuk është më një fenomen spontan, por është duke u bërë i përvitshëm. Çdo vit do të kemi rritje pagash derisa ushtarakët tanë të trajtohen me pagë dinjitoze. Ne duam të arrijmë mesataren e vendeve të hapësirës ku bëjmë pjesë dhe jemi në aleancë, NATO”, tha Peleshi.

Peleshi tha se që nga nesër do të vendoset një pikë e lëvizshme e rekrutimit. Sipas tij kjo është pjesë e reformës e procesit të rekrutimit. Ministri tha se ka shumë arsye për të qenë pjesë e Forcave të Armatosura, ndër to, trajtimi i mirë me pagë. /tvklan.al