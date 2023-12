Pemë të reja në sheshin “Nënë Tereza”

16:36 22/12/2023

Veliaj: Kanë nisur përgatitjet, numri i turistëve do të vijojë të rritet

20 pemë të reja iu shtuan sheshit “Nënë Tereza” në Tiranë, duke hapur kështu edhe sezonin e mbjelljeve në kryeqytet. Kryebashkiaku Erion Veliaj, i cili mori pjesë në aksionin për mbjelljen e pemëve, u bëri ftesë të gjithëve t’i bashkohen këtij procesi.

“Kemi nisur edhe sezonin tonë të mbjelljeve. Të gjitha studimet tregojnë se sot nuk na duhet pemët vetëm për oksigjen, por edhe për një strehë nga dielli për uljen e temperaturave. Kush është në Tiranë gjatë gushtit e di sa përcëllues është të qenit në sheshe të mëdha, kur nuk ke një mundësi të kesh një itinerar mes pemëve për të pasur hije dhe për t’u siguruar që të përballojmë diellin, ashtu si na duhet të përballojmë edhe përmbytjet në ditë me shi…”

Veliaj shtoi se kanë nisur përgatitjet edhe për aktivitetet e ndryshme dhe për fluksin e turistëve të shumtë që do zgjedhin Tiranën si destinacion.

“Tirana ka disa sfida, përveçse për qytetarët e saj, të jetë edhe një shtëpi e madhe e bashkive të Ballkanit gjatë gjithë 2024-ës, kur do të marrë Presidencën e B-40. Do të thotë se numri i turistëve do vazhdojë të rritet, ashtu siç e parashikoi Kryeministri.”

Në vitin 2025 Tirana do të jetë Kryeqyteti Mesdhetar i Kulturës, ku do të ketë mijëra aktivitete nga më të larmishmet.

