Penalltitë e CR7 në shifra

21:20 04/02/2023

Cristiano Ronaldo festoi golin e tij të parë te Al Nasr. Portugezi realizoi me penallti në barazimin 2-2 kundër Al Fateh. Kjo ishte hera e 147 që 37-vjeçari ka realizuar nga pika e bardhë e 11 metërshit në karrierën e tij, si me klubet, ashtu edhe me kombëtaren.

Në total, portugezi ka gjuajtur 176 penallti, ku ka humbur 29 prej tyre, e ka një përqindje saktësie 83.5%. Në total ai ka shënuar 820 gola në 1148 ndeshje të luajtura.

Ai mban vendin e parë për gola të shënuar me penallti, i ndjekur nga Leo Mesi me 108 të tillë. 147 golat e Ronaldos përbëjnë 17.93% të 820 rrjetave në total që ai ka realizuar gjatë karrierës si futbollist.

Në vitin 2020, kur ishte pjesë e Juventusit, pesë herë fituesi i “Topit të Artë” shënoi 17 penallti nga 20 të gjuajtura në të gjitha kompeticionet. Kjo është një shifër që shumë sulmues do të ishin të kënaqur ta arrinin në total në një sezon të vetëm.

