Pengoi komshiun të rindërtojë shtëpinë, pas ndërhyrjes së Stop IKMT liron hapësirën publike

21:40 02/02/2024

Lidhur me rastin e qytetarit nga Laçi, Kolë Pashës, Stop pyet urbanistikën e Bashkisë Laç dhe kjo e fundit thotë se në këtë rrugë-kalimi kanë akses për të kaluar qytetarët dhe mjetet e rënda.

I drejtohemi IMT-se Laç, kryeinspektorit Jetmir Mzhika dhe sapo njihet me rastin dërgon në terren inspektorët e tij duke na thënë se ditën tjetër ky rrethim do të prishet bashkë me ndërtimin ekzistues. Mirëpo as ditë e nesërme dhe as pas disa ditësh nuk u bë prishja.

Të ndodhur në këto kushte “Stop” i drejtohet IMT Lezhë dhe IKMT qendrore me shkresë. Pasi vumë instancat në dijeni dhe bëmë procesverbal për prishjen e këtij rrethimi, më në fund ia dolëm me sukses dhe prishja u bë. /tvklan.al