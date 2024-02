‘Pensionet’, Rama: Ditë e bukur për familjet shqiptare

Shpërndaje







18:03 06/02/2024

Kryeministri falenderon homologen Giorgia Meloni për marrëveshjen mes dy vendeve

Pas nënshkrimit të marrëveshjes për njohjen reciproke të pensioneve Shqipëri-Itali ka reaguar edhe Kryeministri Edi Rama. Kreu i qeverisë me anë të një videomesazhi ka falënderuar palën italiane, e veçanërisht homologen e tij Giorgia Meloni për këtë arritje historike.

“Sot është një ditë triumfi edhe për politikën si një mjet i pazëvendësueshëm për ta bërë më të mirë, më të sigurtë, më dinjitoze jetën e njerëzve të zakonshëm. Për mua është një nga ato ditë fatlume, kur ndjenja e të qenit i vlefshëm për njerëzit e këtij vendi bëhet shumë e prekshme dhe e barazon me zero të gjithë peshën e rëndë të baltës së arenës politike e mediatike. Kjo është një nga ato ditë kur them me plot gojën, hallall sharjet, akuzat, shpifjet, llafet e pafundme që nganjëherë bëhen aq shumë sa të vjen të thuash në dreq të gjitha! Sot është dita për t’i falenderuar të gjithë ata që na dëgjuan dhe na mbështetën nga pala mike italiane. Natyrisht Kryeministren e Italisë dhe bashkëudhëtaren e çmuar në forcimin e mëtejshëm të marrëdhënieve shqiptaro-italiane, Giorgia Meloni.”

Kryeministri Rama u zotua se përpjekjet për njohjen e pensioneve reciproke edhe me shumë shtete të tjera do të vijojnë deri në finalizimin e tyre.

“Natyrisht kjo përpjekje nuk mbaron këtu, sepse ka ende marrëveshje të tjera për të lidhur deri kur punëtori i fundit shqiptar në emigracion të gëzojë të drejtën e njohjes së mundit e të djersës së tij kudo qoftë ku ka derdhur sigurime shoqërore nga puna në një vend tjetër. Por sot është dita për ta mbyllur me një urim për të gjithë shqiptarët që punojnë në Itali: I gëzofshi pensionet tuaja….”

Klan News